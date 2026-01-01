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AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер
AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер

AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер

AVMATRIX
Артикул: DAN-9231

Комплект сигнализации отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и четыре сигнальных индикатора (лампы). Могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.

Описание

Характеристики:

  • Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485
  • Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)
  • Основной блок с различными интерфейсами подключения, включая: GPIO/USB/RS-485/RS232
  • Интерфейс GPIO совместим с AVMATRIX и другими видеомикшерами
  • Совместимость с VMix через USB-C
  • Порт RS-232/RS-485 поддерживает ввод данных по протоколу TSL и одностороннюю передачу управляющей информации
  • Блок индикации TALLY
  • Как передний, так и задний индикаторы на блоках индикации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/
  • Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе
  • Блок индикации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650
  • Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока индикации
  • Поддержка дистанционного управления ptz-камерами через RS-232 / RS-485

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