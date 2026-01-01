AVMATRIX TS3019-4 Tally комплект сигнализации для 4-х камер

Характеристики:
- Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485
- Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)
- Основной блок с различными интерфейсами подключения, включая: GPIO/USB/RS-485/RS232
- Интерфейс GPIO совместим с AVMATRIX и другими видеомикшерами
- Совместимость с VMix через USB-C
- Порт RS-232/RS-485 поддерживает ввод данных по протоколу TSL и одностороннюю передачу управляющей информации
- Блок индикации TALLY
- Как передний, так и задний индикаторы на блоках индикации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/
- Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе
- Блок индикации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650
- Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока индикации
- Поддержка дистанционного управления ptz-камерами через RS-232 / RS-485