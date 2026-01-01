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AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI
AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI
AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI
AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI
AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI

AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI

AVMATRIX
Артикул: DAN-9232

AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI - вещательный мини-преобразователь в прочном металлическом корпусе, преобразует входной сигнал HDMI в сигнал SDI на двух выходных разъемах. 

Описание

Создан для вещания

Конвертер, имеющий карманные размеры, очень удобен для использования благодаря полноразмерным разъемам SDI и  HDMI. Поддерживаются различные кино- и видеоформаты (Level A или Level B), в том числе до 1080p 60Гц. Соответствуя стандарту EMC, конвертер обеспечивает стабильную и надежную работу в режиме 24/7 без каких-либо лагов и задержек.

Работает в любом месте

Мини-конвертер AVMATRIX оснащен универсальным разъемом micro-USB 5В и может питаться не только от блока питания постоянного тока, но также и от внешнего аккумулятора, ноутбука или компьютера. Благодаря низкому энергопотреблению, внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч может обеспечить более 24 часов бесперебойной работы.

Карманный размер и легкий монтаж

Миниатюрный дизайн помогает использовать этот конвертер как в помещении, так и на улице. Его можно положить в карман и взять с собой куда угодно. Удобный и съемный кронштейн позволяет устанавливать его там, где это необходимо.

Основные характеристики


  • Вход HDMI типа A

  • 2 выхода 3G/HD/SD-SDI

  • Поддерживает разрешение до 1080p60

  • Круглосуточная работа без сбоев и задержек

  • Порт питания Micro-USB

  • Адаптер питания переменного тока и монтажный кронштейн в комплекте

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