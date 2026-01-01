AVMATRIX Mini SC1221 конвертер преобразования HDMI в 3G-SDI

Описание

Создан для вещания

Конвертер, имеющий карманные размеры, очень удобен для использования благодаря полноразмерным разъемам SDI и HDMI. Поддерживаются различные кино- и видеоформаты (Level A или Level B), в том числе до 1080p 60Гц. Соответствуя стандарту EMC, конвертер обеспечивает стабильную и надежную работу в режиме 24/7 без каких-либо лагов и задержек.

Работает в любом месте

Мини-конвертер AVMATRIX оснащен универсальным разъемом micro-USB 5В и может питаться не только от блока питания постоянного тока, но также и от внешнего аккумулятора, ноутбука или компьютера. Благодаря низкому энергопотреблению, внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч может обеспечить более 24 часов бесперебойной работы.

Карманный размер и легкий монтаж

Миниатюрный дизайн помогает использовать этот конвертер как в помещении, так и на улице. Его можно положить в карман и взять с собой куда угодно. Удобный и съемный кронштейн позволяет устанавливать его там, где это необходимо.

Основные характеристики



