AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата

Описание

4-канальный 3G-SDI одновременный ввод и захват

Поддержка 4 каналов ввода сигнала SDI, подключенных к 4 устройствам c интерфейсом SDI, таких как игровые консоли, камеры, коммутаторы и т.д., Также, несколько плат захвата PCIE могут быть установлены на одном ПК, обеспечена поддержка нескольких устройств, работающих одновременно, для одновременной прямой трансляции на нескольких платформах.

Запись с качеством Full HD 1080p60

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Портретный и альбомный режим

Поддерживает портретный и альбомный режимы, его можно настраивать в настройках для гибкого применения в различных сценариях.

Полная совместимость

Совместимость с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать кплату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через сеть.

Широкая пропускная способность и сверхнизкая задержка

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью передачи 2,5 ГБ, устройство обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 часа непрерывной работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, таких как церковь, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики