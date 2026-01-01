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AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата

AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата

AVMATRIX
Артикул: DAN-9615

AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE плата видеозахвата - Четырехканальная плата видеозахвата PCIE поддерживает четыре SDI-входа и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC41 может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.

Описание

4-канальный 3G-SDI одновременный ввод и захват

Поддержка 4 каналов ввода сигнала SDI, подключенных к 4 устройствам c интерфейсом SDI, таких как игровые консоли, камеры, коммутаторы и т.д., Также, несколько плат захвата PCIE могут быть установлены на одном ПК, обеспечена поддержка нескольких устройств, работающих одновременно, для одновременной прямой трансляции на нескольких платформах.

Запись с качеством Full HD 1080p60

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Портретный и альбомный режим

Поддерживает портретный и альбомный режимы, его можно настраивать в настройках для гибкого применения в различных сценариях.

Полная совместимость

Совместимость с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать кплату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через сеть.

Широкая пропускная способность и сверхнизкая задержка

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью передачи 2,5 ГБ, устройство обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 часа непрерывной работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, таких как церковь, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики

  • 4-канала 3G-SDI с одновременным вводом и захватом

  • Ввод и захват видео с разрешением до 1080p60, скорость передачи данных до 200 Мбит/с

  • Поддержка несжатого видео YUV2

  • PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с

  • Поддержка горизонтального и вертикального захвата экрана в реальном времени

  • Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

  • Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени

  • Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы

  • Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи

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