AVMATRIX SD1151 12G-SDI 1×5 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

Описание

SD1151 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x5 12G/6G/3G/HD/SD-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

Распределение сигнала 1x5

SD1151 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с пятью выходами для SDI и многоскоростных SDI видеосигналов до 4К 60 Гц (12 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI

Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI – до 400 метров

SD1151 включает встроенную компенсацию потерь сигнала на входе SDI и восстановление на выходах для максимальной эффектиности на расстояниях до 60 м для 12G и 400 м для HD-SDI.



Компактная конструкция и резервное питание



Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. А сверхкомпактный дизайн подходит для создания прямой трансляции или постпродакшна в вещательных апаратных, мобильных или телевизионных студиях.



Основные характеристики