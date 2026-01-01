AVMATRIX SD1151 12G-SDI 1×5 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

SD1151 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x5 12G/6G/3G/HD/SD-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.
Распределение сигнала 1x5
SD1151 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с пятью выходами для SDI и многоскоростных SDI видеосигналов до 4К 60 Гц (12 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI
Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI – до 400 метров
SD1151 включает встроенную компенсацию потерь сигнала на входе SDI и восстановление на выходах для максимальной эффектиности на расстояниях до 60 м для 12G и 400 м для HD-SDI.
Компактная конструкция и резервное питание
Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. А сверхкомпактный дизайн подходит для создания прямой трансляции или постпродакшна в вещательных апаратных, мобильных или телевизионных студиях.
Основные характеристики
Высокоскоростная обработка сигналов 12G/6G/3G/HD/SD-SDI
5 буферизованных выходов с восстановлением сигнала
1-канальный выход SFP опционально
Поддержка сигнала DVB-ASI
Автоматическая компенсация потерь кабеля и восстановление сигнала
Все вспомогательные данные передаются на все выходы
Светодиодные индикаторы питания и наличия сигнала
Резьбовой фиксирующий разъем питания
Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа