AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга

Основные характеристики
1×SDI вход, 1×SDI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход
Поддерживает протоколы кодирования потоков H.265/H.264 с разрешением до 1080p 60 Гц.
Два потока (main stream и sub stream)
Поддержка транспортных протоколов RTSP, RTP, RTMPS, RTMP, HTTP, UDP, SRT unicast and multicast
Потоковая передача видео и аудио или потоковая передача только одного аудио
Наложение изображения или текста (OSD)
Зеркальное отражение и перевернутое изображение
Прямые трансляции без использования компьютера