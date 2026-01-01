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AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга

AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга

AVMATRIX
Артикул: DAN-9622

AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга - профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по SDI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д. 

Описание

Основные характеристики

  • 1×SDI вход, 1×SDI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход

  • Поддерживает протоколы кодирования потоков H.265/H.264 с разрешением до 1080p 60 Гц.

  • Два потока (main stream и sub stream)

  • Поддержка транспортных протоколов RTSP, RTP, RTMPS, RTMP, HTTP, UDP, SRT unicast and multicast

  • Потоковая передача видео и аудио или потоковая передача только одного аудио

  • Наложение изображения или текста (OSD)

  • Зеркальное отражение и перевернутое изображение

  • Прямые трансляции без использования компьютера

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