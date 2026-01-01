AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)

- Перекрестное управление с совмещением протоколов управления по IP/ RS-422/ RS-485/ RS- 232
- Протоколы управления VISCA, VISCA-Over-IP, Onvif и Pelco P/D
- Управление в общей сложности до 255 IP-камерами в одной сети
- 6 клавиш быстрого вызова камер и 6 назначаемых пользователем клавиш для быстрого вызова горячих функций
- Быстрое управление экспозицией, выдержкой, диафрагмой, компенсацией, балансом белого, фокусировкой, скоростью панорамирования / наклона, скоростью масштабирования
- Тактильно ощущаемая профессиональная клавиша для управления масштабированием
- Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов
- Многоцветная подсветка клавиш ориентирует управление на соответствующие функции
- Выход Tally GPIO для индикации камеры, которая в данный момент управляется
- Металлический корпус с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем, 4D джойстиком, 5 вращающимися ручками
- Поддерживает как POE, так и питание от источников питания постоянного тока 12 В
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