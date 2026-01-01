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AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)
AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)

AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)

AVMATRIX
Артикул: DAN-9234

Контроллер AVMATRIX PKC3000 для управления PTZ (IP Based) - позволяет управлять диафрагмой, фокусом, балансом белого, экспозицией и скоростью в реальном времени, а так же обеспечивает более точные настройки камеры при управлении PTZ камерами. 

Описание

  • Перекрестное управление с совмещением протоколов управления по IP/ RS-422/ RS-485/ RS- 232
  • Протоколы управления VISCA, VISCA-Over-IP, Onvif и Pelco P/D
  • Управление в общей сложности до 255 IP-камерами в одной сети
  • 6 клавиш быстрого вызова камер и 6 назначаемых пользователем клавиш для быстрого вызова горячих функций
  • Быстрое управление экспозицией, выдержкой, диафрагмой, компенсацией, балансом белого, фокусировкой, скоростью панорамирования / наклона, скоростью масштабирования
  • Тактильно ощущаемая профессиональная клавиша для управления масштабированием
  • Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов
  • Многоцветная подсветка клавиш ориентирует управление на соответствующие функции
  • Выход Tally GPIO для индикации камеры, которая в данный момент управляется
  • Металлический корпус с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем, 4D джойстиком, 5 вращающимися ручками
  • Поддерживает как POE, так и питание от источников питания постоянного тока 12 В

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