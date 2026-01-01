AVMATRIX PKC3000 контроллер для управления PTZ (IP Based)

Артикул: DAN-9234

Контроллер AVMATRIX PKC3000 для управления PTZ (IP Based) - позволяет управлять диафрагмой, фокусом, балансом белого, экспозицией и скоростью в реальном времени, а так же обеспечивает более точные настройки камеры при управлении PTZ камерами.