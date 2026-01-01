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GreenBean Steady Proarm KIT 02 комплект для стабилизации видео (снят с производства)

GreenBean Steady Proarm KIT 02 комплект для стабилизации видео (снят с производства)

GreenBean
Артикул: NVF-1659

GreenBean Steady Proarm KIT 02 – комплект для стабилизации видеоизображения для DSLR или видеокамер весом до 8 кг. Состоит из механической руки, жилета оператора и стедикама.

Описание

GreenBean Steady Proarm KIT 02 – это комплексное решение для стабилизации видеоизображения.

Жилет снижает физическую нагрузку оператора. Эргономичная конструкция, легкий вес, регулируется под фигуру оператора. Каркас изготовлен из алюминия. Мягкие поролоновые подкладки обеспечивают удобную работу во время продолжительной съемки. В передней части жилета находится система для крепления механической «руки».

Характеристики жилета:

  • мягкие подкладки на спине и на плечах
  • система крепления руки в передней части
  • упор на грудную клетку с поролоновыми подкладками
  • регулировка по высоте «под себя»
  • широкий пояс с застежкой

Механическая «рука» обеспечивает плавность движения и комфортную работу, очень удобна при динамичной съемке. Регулируемое натяжение пружины позволяет настроить систему для работы с камерой с любой точки (съемки с верхнего и нижнего ракурсов) и установить руку в нужном положении.

Характеристики механической «руки»

  • материал изготовления – алюминий
  • рука и жилет отсоединяются друг от друга
  • регулируемое натяжение пружины  

Телескопическая колонна стедикама выполнена из карбонового волокна, что делает этот комплект легче и прочнее, чем подобные модели из алюминия. Аналоговые видеовыходы и разъем для питания расположены на площадке для крепления камеры, все провода проходят внутри корпуса стабилизатора. На нижней базе стедикама можно установить монитор и аккумулятор Sony V-Mount (в комплект не входят), они также будут выполнять роль грузов-противовесов.

Характеристики стедикама:

  • материал изготовления колонны — карбон
  • база под камеру имеет разъемы под питание и видеовыход
  • возможность вращения камеры вокруг своей оси

Комплектация

  • Механическая рука.
  • Жилета оператора.
  • Стедикам.
  • Кейс для транспортировки.

Вспененный материал внутри кейса предотвращает тряску и защищает оборудование от повреждений во время транспортировки.

 

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