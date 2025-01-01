Жилет видеооператора

Жилеты видеооператора - специальная экипировка для съемки со стедикамом и подобным ему оборудованием. Из-за собственной массы стабилизаторов и устройств, которые нередко устанавливают дополнительно, на кисть руки приходится нагрузка до 10 кг. Долгая съемка в таких условиях очень тяжела, и, чтобы ее упростить, используют разгрузочные жилеты. Они принимают большую часть нагрузки и распределяют ее по мышцам плеч, спины и бедер.

Оператор дольше не устает, его кисти меньше напрягаются, можно спокойно вести съемку и повышать ее качество.

для перераспределения веса стедикама, камеры и стабилизации изображения в движении. Они выдерживают нагрузки до 4-5 кг и больше, быстро и надежно закрепляются на плечах и поясе видеографа.

В нашем каталоге есть жилеты со съемной металлической «рукой» на шарнирах. В ней предусмотрены пружинные компенсаторы с регулируемым усилием, она помогает поддерживать электронный стабилизатор с установленной на ней DSLR-техникой. Также в каталоге Фотогора есть облегченные модели массой 1,2 кг.

дают оператору возможность во время съемки быстро ходить и бегать, подниматься по лестницам, совершать маневры, не уставая;

исключают нежелательное вертикальное перемещение камеры и «дрожание» изображения из-за съемки в движении или усталости руки;

удобны в использовании, благодаря широким поясам и затяжным регулируемым ремням, и легко подгоняются под телосложение оператора;

позволяют снимать с верхнего и нижнего ракурса, максимально приближать стедикам к телу, выбирать нужную точку для работы и балансировать нагрузку.

