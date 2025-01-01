Как выбрать сумку для видеокамеры?Сегодня мы поговорим о выборе сумки (кофра) для компактной монобло...
Жилет видеооператора
Жилеты видеооператора - специальная экипировка для съемки со стедикамом и подобным ему оборудованием. Из-за собственной массы стабилизаторов и устройств, которые нередко устанавливают дополнительно, на кисть руки приходится нагрузка до 10 кг. Долгая съемка в таких условиях очень тяжела, и, чтобы ее упростить, используют разгрузочные жилеты. Они принимают большую часть нагрузки и распределяют ее по мышцам плеч, спины и бедер.
Оператор дольше не устает, его кисти меньше напрягаются, можно спокойно вести съемку и повышать ее качество.
для перераспределения веса стедикама, камеры и стабилизации изображения в движении. Они выдерживают нагрузки до 4-5 кг и больше, быстро и надежно закрепляются на плечах и поясе видеографа.
Есть жилеты со съемной металлической «рукой» на шарнирах. В ней предусмотрены пружинные компенсаторы с регулируемым усилием, она помогает поддерживать электронный стабилизатор с установленной на ней DSLR-техникой. Также есть облегченные модели массой 1,2 кг.
дают оператору возможность во время съемки быстро ходить и бегать, подниматься по лестницам, совершать маневры, не уставая;
исключают нежелательное вертикальное перемещение камеры и «дрожание» изображения из-за съемки в движении или усталости руки;
удобны в использовании, благодаря широким поясам и затяжным регулируемым ремням, и легко подгоняются под телосложение оператора;
позволяют снимать с верхнего и нижнего ракурса, максимально приближать стедикам к телу, выбирать нужную точку для работы и балансировать нагрузку.
