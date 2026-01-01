Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий

Описание

Fotokvant CHM-2 – высокий стул визажиста

Fotokvant CHM-2 (артикул NVF-8942) – это высокий стул, предназначенный для визажистов, парикмахеров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется удобное сиденье на площадке. Увеличенная высота посадки позволяет комфортно работать с моделью на уровне глаз или чуть выше, что особенно важно при нанесении макияжа стоящим моделям, укладке волос и других процедурах.

Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.

Назначение и применение

Работа визажистов и парикмахеров: удобная высокая посадка для работы с моделью стоя.

удобная высокая посадка для работы с моделью стоя. Режиссёрская работа: удобное место для наблюдения за съёмочным процессом с высоким обзором.

удобное место для наблюдения за съёмочным процессом с высоким обзором. Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.

использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы. Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

Высокая посадка: удобная высота для работы со стоящими моделями.

удобная высота для работы со стоящими моделями. Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.

прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию. Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.

комфортное, дышащее, не скользит. Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.

удобно перемещать по студии. Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.

Технические характеристики

Тип: высокий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)

высокий стул (режиссёрский стул, стул визажиста) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CHM-2

CHM-2 Максимальная нагрузка: 80 кг

80 кг Вес: 7,4 кг

7,4 кг Высота: 122 мм

122 мм Ширина : 610 мм

: 610 мм Глубина: 650 мм

650 мм Материал каркаса: дерево

дерево Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ

ткань полиэстер D 600 ПВХ Конструкция: складная

складная Цвет: чёрный

чёрный Применение: студийная и выездная работа, визаж, парикмахерское дело, режиссура

Как использовать стул

Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность. Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости. Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки. Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.

Преимущества использования

Комфорт: удобная высокая посадка для работы с моделями.

удобная высокая посадка для работы с моделями. Надёжность: прочный деревянный каркас и высокая нагрузка.

прочный деревянный каркас и высокая нагрузка. Мобильность: лёгкий и складной – удобно брать с собой.

лёгкий и складной – удобно брать с собой. Универсальность: подходит для визажистов, парикмахеров, режиссёров.

Сравнение с низкой моделью