Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий

Fotokvant CHM-2 – высокий стул визажиста
Fotokvant CHM-2 (артикул NVF-8942) – это высокий стул, предназначенный для визажистов, парикмахеров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется удобное сиденье на площадке. Увеличенная высота посадки позволяет комфортно работать с моделью на уровне глаз или чуть выше, что особенно важно при нанесении макияжа стоящим моделям, укладке волос и других процедурах.
Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.
Назначение и применение
- Работа визажистов и парикмахеров: удобная высокая посадка для работы с моделью стоя.
- Режиссёрская работа: удобное место для наблюдения за съёмочным процессом с высоким обзором.
- Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.
- Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.
Ключевые особенности
- Высокая посадка: удобная высота для работы со стоящими моделями.
- Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.
- Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.
- Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
- Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.
Технические характеристики
- Тип: высокий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CHM-2
- Максимальная нагрузка: 80 кг
- Вес: 7,4 кг
- Высота: 122 мм
- Ширина: 610 мм
- Глубина: 650 мм
- Материал каркаса: дерево
- Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ
- Конструкция: складная
- Цвет: чёрный
- Применение: студийная и выездная работа, визаж, парикмахерское дело, режиссура
Как использовать стул
- Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность.
- Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости.
- Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки.
- Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.
Преимущества использования
- Комфорт: удобная высокая посадка для работы с моделями.
- Надёжность: прочный деревянный каркас и высокая нагрузка.
- Мобильность: лёгкий и складной – удобно брать с собой.
- Универсальность: подходит для визажистов, парикмахеров, режиссёров.
Сравнение с низкой моделью
- Fotokvant CHM-1 (низкий): для работы за столом.
- Fotokvant CHM-2 (высокий): для работы с моделями для удобства стоящего рядом визажиста.