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Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий
Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий
Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий

Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий

Fotokvant
Артикул: DAN-7844

Стул визажиста Fotokvant CHM-2 высокий. Деревянный стул высотй 122 см. Максимальная нагрузка - 80 кг. Цвет - черный.

Описание

Fotokvant CHM-2 – высокий стул визажиста

Fotokvant CHM-2 (артикул NVF-8942) – это высокий стул, предназначенный для визажистов, парикмахеров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется удобное сиденье на площадке. Увеличенная высота посадки позволяет комфортно работать с моделью на уровне глаз или чуть выше, что особенно важно при нанесении макияжа стоящим моделям, укладке волос и других процедурах.

Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.

Назначение и применение

  • Работа визажистов и парикмахеров: удобная высокая посадка для работы с моделью стоя.
  • Режиссёрская работа: удобное место для наблюдения за съёмочным процессом с высоким обзором.
  • Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.
  • Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Высокая посадка: удобная высота для работы со стоящими моделями.
  • Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.
  • Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.
  • Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
  • Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.

Технические характеристики

  • Тип: высокий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: CHM-2
  • Максимальная нагрузка: 80 кг
  • Вес: 7,4 кг
  • Высота: 122 мм
  • Ширина: 610 мм
  • Глубина: 650 мм
  • Материал каркаса: дерево
  • Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ
  • Конструкция: складная
  • Цвет: чёрный
  • Применение: студийная и выездная работа, визаж, парикмахерское дело, режиссура

Как использовать стул

  1. Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность.
  2. Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости.
  3. Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки.
  4. Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.

Преимущества использования

  • Комфорт: удобная высокая посадка для работы с моделями.
  • Надёжность: прочный деревянный каркас и высокая нагрузка.
  • Мобильность: лёгкий и складной – удобно брать с собой.
  • Универсальность: подходит для визажистов, парикмахеров, режиссёров.

Сравнение с низкой моделью

  • Fotokvant CHM-1 (низкий): для работы за столом.
  • Fotokvant CHM-2 (высокий): для работы с моделями для удобства стоящего рядом визажиста.

Комплектация

  • Стул визажиста Fotokvant CHM-2 – 1 шт.

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