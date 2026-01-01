Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini

Описание

Адаптер нужно наклеить на силиконовый чехол смартфона. Набор двухсторонних скотчей идет в комплекте. Чтобы начать съемки, вставьте телефон в чехол, с наклеенным на него адаптером, и совместите с суфлером. Металлические адаптер и байонет суфлера обеспечат надежное соединение.

У суфлера есть штативная резьба на 1/4 дюйма, с помощью которой можно использовать штатив, монопод или стабилизатор.

Обратите внимание, что у ряда смартфонов камеры имеют широкий угол обзора, и во время съемки края суфлера могут попадать в кадр. Чтобы этого избежать, смените режим съемки или приблизьте кадр.