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Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini

Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini

Pixaero
Артикул: DAN-5847

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple 11 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12 /iPhone 12 mini.

Адаптер подойдет для iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, имеющих на задней панели прямоугольный камерный блок с двумя или тремя камерами.

Описание

Адаптер нужно наклеить на силиконовый чехол смартфона. Набор двухсторонних скотчей идет в комплекте. Чтобы начать съемки, вставьте телефон в чехол, с наклеенным на него адаптером, и совместите с суфлером. Металлические адаптер и байонет суфлера обеспечат надежное соединение.
У суфлера есть штативная резьба на 1/4 дюйма, с помощью которой можно использовать штатив, монопод или стабилизатор.

Обратите внимание, что у ряда смартфонов камеры имеют широкий угол обзора, и во время съемки края суфлера могут попадать в кадр. Чтобы этого избежать, смените режим съемки или приблизьте кадр.

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