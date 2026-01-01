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PanoMama vBlogger телесуфлер
PanoMama vBlogger телесуфлер
PanoMama vBlogger телесуфлер
PanoMama vBlogger телесуфлер

PanoMama vBlogger телесуфлер

PanoMama
Артикул: NVF-9266

PanoMama vBlogger - телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки.

Текст отображается на полупрозрачном стекле, прозрачность 80/20.

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Компактная конструкция и легкий вес позволяет его брать с собой в любые поездки, обеспечивая легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер или смартфон на базе iOS или Android.

Вся конструкция крепится через быстросъемную площадку на стандартный штатив болтом 1/4" или 3/8".

Телесуфлер изготовлен из алюминия и оборудован высококачественным полупрозрачным зеркалом размером 250х250 мм. с пропускающей способностью 80/20 для воспроизведения ультрачеткого текста который можно читать с расстояния 3,5 м.

Вес - 1,2 кг.

Комплектация

  • Телесуфлер PanoMama vBlogger.
  • Капюшон из ткани.
  • Быстросъемная площадка для крепления на штатив болтом 1/4" или 3/8".

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