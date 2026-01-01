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Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона
Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона
Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона
Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона
Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона

Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона

Godox
Артикул: DAN-9518

Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона.

Трехосевой штатив-стабилизатор с электронным приводом, для смартфонов шириной 64 - 85 мм, горизонтальная и вертикальная съемка. Встроенный аккумулятор, время работы до 15 часов, iOS/Android. Кейс для переноски в комплекте. Вес 0.59 кг.

Описание

Трехосевой штатив-стабилизатор с электронным приводом для смартфона, который поддерживает множество режимов работы для получения четких и динамичных кадров при фото- и видеосъемке. Стабилизатор ZP1 работает с приложением Godox Action APP для iOS и Android, устанавливаемых на большинство смартфонов.

Держатель телефона с балансировочной системой позволяет установить смартфоны шириной от 64 до 85 мм и весом от 80 до 230 г. Благодаря специально разработанной системе смартфон можно установить в держатель как вертикально, так и горизонтально. Для балансировки смартфонов с диагональю экрана более 6.5” могут понадобиться дополнительные грузы-противовесы.

Джойстик, мультиселекторная кнопка и колесо управление, расположенные на корпусе стабилизатора, позволяют управлять съемкой — панорамированием, зумом, фокусировкой, специальными режимами съемки. Возможно одновременное управление зумом и фокусировкой. Приложение предоставляет такие режимы работы, как отслеживание лица, панорамная съемка, быстрое отслеживание резких движений и удерживание резкости на объекте съемки и многое другое.

Входящий в комплект аккумулятор работает до 15 часов и может быть заряжен через дополнительно приобретаемый внешний блок питания. Точно так же вы можете заряжать свой телефон от этой батареи во время съемки, подключая смартфон с помощью зарядного кабеля.

Рукоятка стабилизатора имеет износостойкую, противоскользящую конструкцию с резиновой накладкой. В нижней части рукоятки имеется резьба 1/4" для прилагаемого мини-штатива или любого другого штатива или опоры, имеющих данную резьбу. Мини-штатив можно использовать как подставку или удлинительную ручку.

В комплект входит полужесткий кейс на молнии для хранения и транспортировки стабилизатора.

  • Подходит для большинства смартфонов шириной от 64 до 85 мм

  • Приложение Godox Action APP для iOS и Android

  • Горизонтальная и вертикальная ориентация

  • Режимы работы: отслеживание лица, панорамная съемка, быстрое отслеживание резких движений и удерживание резкости на объекте съемки и др.

  • Индикация заряда батареи

  • Возможность зарядки стабилизатора от дополнительного блока питания

  • Зарядка смартфона от аккумулятора стабилизатора во время работы.

    Характеристики : 
  • Рабочее напряжение 7.2В
  • Рабочий ток 160мА
  • Входное напряжение зарядки 4.7-5.5 В
  • Входной ток зарядки 500 — 2000 мА
  • Выходное напряжение 5ВВыходной ток 1000мА
  • Емкость батареи 2600мАч*2
  • Диапазон угла наклона 240°
  • Диапазон угла вращения 240°
  • Диапазон угла панорамирования 550°
  • Рабочая температура От 0° до 40°С
  • Время работы 15ч (зависит от интенсивности использования )
  • Время зарядки 3.5ч (зависит от способа заряда)
  • Температура окружающей среды при зарядке От -5° до 40°С
  • Полезная нагрузка 80 - 230 г (дополнительные грузы-противовесы потребуются для балансировки смартфонов с диагональю экрана более 6,5”)
  • Диапазон регулировки горизонтального держателя 10 мм
  • Диапазон зажима для смартфона 64 мм — 85 мм
  • Размер 33х12х5.5 см
  • Размер сумки 35х15х7 см
  • Вес 0.59 кг

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