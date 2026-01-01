Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона.

Трехосевой штатив-стабилизатор с электронным приводом для смартфона, который поддерживает множество режимов работы для получения четких и динамичных кадров при фото- и видеосъемке. Стабилизатор ZP1 работает с приложением Godox Action APP для iOS и Android, устанавливаемых на большинство смартфонов.
Держатель телефона с балансировочной системой позволяет установить смартфоны шириной от 64 до 85 мм и весом от 80 до 230 г. Благодаря специально разработанной системе смартфон можно установить в держатель как вертикально, так и горизонтально. Для балансировки смартфонов с диагональю экрана более 6.5” могут понадобиться дополнительные грузы-противовесы.
Джойстик, мультиселекторная кнопка и колесо управление, расположенные на корпусе стабилизатора, позволяют управлять съемкой — панорамированием, зумом, фокусировкой, специальными режимами съемки. Возможно одновременное управление зумом и фокусировкой. Приложение предоставляет такие режимы работы, как отслеживание лица, панорамная съемка, быстрое отслеживание резких движений и удерживание резкости на объекте съемки и многое другое.
Входящий в комплект аккумулятор работает до 15 часов и может быть заряжен через дополнительно приобретаемый внешний блок питания. Точно так же вы можете заряжать свой телефон от этой батареи во время съемки, подключая смартфон с помощью зарядного кабеля.
Рукоятка стабилизатора имеет износостойкую, противоскользящую конструкцию с резиновой накладкой. В нижней части рукоятки имеется резьба 1/4" для прилагаемого мини-штатива или любого другого штатива или опоры, имеющих данную резьбу. Мини-штатив можно использовать как подставку или удлинительную ручку.
В комплект входит полужесткий кейс на молнии для хранения и транспортировки стабилизатора.
Подходит для большинства смартфонов шириной от 64 до 85 мм
Приложение Godox Action APP для iOS и Android
Горизонтальная и вертикальная ориентация
Режимы работы: отслеживание лица, панорамная съемка, быстрое отслеживание резких движений и удерживание резкости на объекте съемки и др.
Индикация заряда батареи
Возможность зарядки стабилизатора от дополнительного блока питания
Зарядка смартфона от аккумулятора стабилизатора во время работы.Характеристики :
- Рабочее напряжение 7.2В
- Рабочий ток 160мА
- Входное напряжение зарядки 4.7-5.5 В
- Входной ток зарядки 500 — 2000 мА
- Выходное напряжение 5ВВыходной ток 1000мА
- Емкость батареи 2600мАч*2
- Диапазон угла наклона 240°
- Диапазон угла вращения 240°
- Диапазон угла панорамирования 550°
- Рабочая температура От 0° до 40°С
- Время работы 15ч (зависит от интенсивности использования )
- Время зарядки 3.5ч (зависит от способа заряда)
- Температура окружающей среды при зарядке От -5° до 40°С
- Полезная нагрузка 80 - 230 г (дополнительные грузы-противовесы потребуются для балансировки смартфонов с диагональю экрана более 6,5”)
- Диапазон регулировки горизонтального держателя 10 мм
- Диапазон зажима для смартфона 64 мм — 85 мм
- Размер 33х12х5.5 см
- Размер сумки 35х15х7 см
- Вес 0.59 кг