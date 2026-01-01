Godox Gimbal ZP1 стабилизатор электронный для телефона.

Описание

Трехосевой штатив-стабилизатор с электронным приводом для смартфона, который поддерживает множество режимов работы для получения четких и динамичных кадров при фото- и видеосъемке. Стабилизатор ZP1 работает с приложением Godox Action APP для iOS и Android, устанавливаемых на большинство смартфонов.

Держатель телефона с балансировочной системой позволяет установить смартфоны шириной от 64 до 85 мм и весом от 80 до 230 г. Благодаря специально разработанной системе смартфон можно установить в держатель как вертикально, так и горизонтально. Для балансировки смартфонов с диагональю экрана более 6.5” могут понадобиться дополнительные грузы-противовесы.

Джойстик, мультиселекторная кнопка и колесо управление, расположенные на корпусе стабилизатора, позволяют управлять съемкой — панорамированием, зумом, фокусировкой, специальными режимами съемки. Возможно одновременное управление зумом и фокусировкой. Приложение предоставляет такие режимы работы, как отслеживание лица, панорамная съемка, быстрое отслеживание резких движений и удерживание резкости на объекте съемки и многое другое.

Входящий в комплект аккумулятор работает до 15 часов и может быть заряжен через дополнительно приобретаемый внешний блок питания. Точно так же вы можете заряжать свой телефон от этой батареи во время съемки, подключая смартфон с помощью зарядного кабеля.

Рукоятка стабилизатора имеет износостойкую, противоскользящую конструкцию с резиновой накладкой. В нижней части рукоятки имеется резьба 1/4" для прилагаемого мини-штатива или любого другого штатива или опоры, имеющих данную резьбу. Мини-штатив можно использовать как подставку или удлинительную ручку.

В комплект входит полужесткий кейс на молнии для хранения и транспортировки стабилизатора.