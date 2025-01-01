Фильтр

Всего - 9 товаров

Цена
Бренд

Статьи

стедикамы для телефона

Современные смартфоны способны снимать фото и видео на уровне, сопоставимом с профессиональными камерами. Однако, из-за необходимости держать аппарат в руке, вибраций, рывков, качество изображения ухудшается. Оно становится смазанным, рваным и нечетким. Справиться с проблемой поможет стедикам для телефона, который вы найдете в нашем интернет-магазине.

Такие стабилизаторы эффективно компенсируют дрожание рук, рывки при динамичной съемке, движении по лестнице

Независимый аккумулятор увеличивает время автономной работы оборудования до 12 часов. Широкий набор возможностей повышает функциональность стабилизатора — есть модели с мгновенным масштабированием, панорамированием, замедленной съемкой, режимом Hyperlaps, отслеживанием лица в движении или гибкой фильтрацией.

Стедикамы удобны для:

  • съемки на многолюдных мероприятиях (концертах, праздниках) и в движении;
  • записи блогов, видео из путешествий;
  • съемки селфи — благодаря специальным штангам между рукояткой и держателем смартфона можно превратить стабилизатор в монопод, а кнопки на ручке упрощают управление.

Разновидности стедикамов для смартфона

В каталоге Фотогора вы найдете специальные стедикамы для телефонов и многофункциональные стабилизаторы с адаптером для смартфонов. Первый вариант подойдет, если нужно компактное оборудование и вы пользуетесь только одним гаджетом.

Универсальные системы более функциональны. Они могут работать со смартфонами, рядом DSLR, беззеркальными и экшн-камерами — GoPro, HandyCam, Sony Nex. Даже если оборудование постоянно находится на весу, такие стабилизаторы обеспечивают мягкость и плавность съемки. Процессом можно управлять дистанционно, по Bluetooth и Wi-Fi.

Если вам нужна помощь при выборе стедикама, обратитесь к экспертам Фотогора, и они проконсультируют вас.

Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Арт. OLE-2538
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.

34 550 ₽
В корзину
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Арт. OLE-2569
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор черного цвета сочетает в себе селфи-стик, штатив и осевой стабилизатор. Оснащен трехосевым двигателем для плавной съемки видео. Предусмотрена функция слежения. Совместим со смартфонами шириной 55,5-90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр. Встроенный аккумулятор 2800 мАч

9 400 ₽
В корзину
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Арт. NVF-9781
Moza Air стабилизатор электронный
Временно нет в наличии

Moza Air - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.

45 260 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Арт. DAN-3000
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

-15 %11 590 ₽
9 850 ₽
В корзину
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Арт. OLE-2539
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор с выдвижным моноподом (длиной 215 мм) используется со смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация, Bluetooth 4.2, встроенный аккумулятор 1200 мА*ч, слежение за объектом. Совместим со смартфонами от 55 до 90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр

7 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Арт. OLE-2541
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется со смартфонами. 3-х осевая ортогональная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 5000 К, мощность 2 Вт, CRI 90+). Возможно подключение дополнительных источниов света на магнитной основе (приобретаются отдельно). Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА*ч.

14 030 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3592
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120). Многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

19 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3593
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120). Отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

21 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3594
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120). Благодаря обновленной стабилизации и высокомоментным двигателям с возможностью добавления модуля отслеживания AI, 3-осевой стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI от Zhiyun-Tech поможет вам добиться сверхплавного отслеживания в вашем следующем видеоролике. Он оснащен функцией вращения на 360° для захватывающего режима Vortex Mode, а также другими режимами отслеживания, которые могут быть улучшены с помощью отдельно приобретаемого модуля AI-трекера.

14 990 ₽
В корзину
Товары в архиве (1)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера