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Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата
Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата
Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата
Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата

Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата

Fujimi
Артикул: NVF-8994

Fujimi FJSB-S3 – стабилизатор для фотоаппарата.

Приспособление обеспечивает превосходную стабильность и снижает вибрацию камеры при видеозаписи. Подходит для большинства компактных камер, DSLR камер, экшен-камер и смартфонов.

Описание

Характеристики:

  • материал – алюминий, сталь
  • уровень – пузырьковый
  • количество противовесов – 3шт (2х184 г, 1х270 г)
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • размер, см – 33х20х3
  • вес, кг – 1

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