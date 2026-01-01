Fujimi FJSB-S3 стабилизатор для фотоаппарата

Характеристики:
- материал – алюминий, сталь
- уровень – пузырьковый
- количество противовесов – 3шт (2х184 г, 1х270 г)
- максимальная нагрузка, кг – 1,5
- размер, см – 33х20х3
- вес, кг – 1
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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