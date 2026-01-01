FeiyuTech FY-SPG2 cтабилизатор трехосевой для смартфона

Описание

Компактный и легкий стабилизатор имеет современную конструкцию. Он оборудован усовершенствованной системой стабилизации по трем осям.

Устройство может работать в нескольких режимах, таких как панорамирование, блокировка и отслеживание. Кроме того, он позволяет снимать панорамы и временные видеонарезки. Доступен также уникальный режим shadow hunting. Одним нажатием кнопки снимаются блокировки всех осей, что позволит снимать достаточно интересные кадры.

В этой версии есть двухканальный модуль Bluetooth для управления смартфоном.



