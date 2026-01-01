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GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка
GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка
GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка

GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка

GreenBean
Артикул: DAN-9034

Конденсаторный студийный микрофон-пушка GreenBean CameraVoice C600 XLR имеет паралоновую ветрозащту, разъемы Jack 3,5 мм и XLR, которые обеспечивают совместимость практически с любой современной видеокамерой, DSLR или микшерским пультом, имеются виброподвесы для стойки и для горячего башмака, подходит как для установки на видеокамеру, так и на микрофонную удочку, так же отключаемый фильтр верхних частот HPF (80 Гц) эффективно отсекает лишние низкочастотные шумы при записи, сохраняя нужный диапазон сигнала,  длина кабеля для поключения 1.5м.

Описание

Особенности

  • Суперкардиоидная диаграмма направленности
  • Фильтр верхних частот HPF служит для снижения низкочастотного гула
  • Виброподвес минимизирует помехи от вибраций
  • Поролоновая ветрозащита в комплекте
  • Установка на камеру, стойку, микрофонную удочку

Комплектация

Микрофон GreenBean CameraVoice C600 XLR — 1 шт

Крепление на камеру/стойку — 2 шт

Ветрозащита — 1 шт

Кабель Jack 3,5 мм - XLR— 1 шт

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22 190 ₽
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