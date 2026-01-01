GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка

Особенности
- Суперкардиоидная диаграмма направленности
- Фильтр верхних частот HPF служит для снижения низкочастотного гула
- Виброподвес минимизирует помехи от вибраций
- Поролоновая ветрозащита в комплекте
- Установка на камеру, стойку, микрофонную удочку
Москва
Малая Семеновская 3с6
Конденсаторный студийный микрофон-пушка GreenBean CameraVoice C600 XLR имеет паралоновую ветрозащту, разъемы Jack 3,5 мм и XLR, которые обеспечивают совместимость практически с любой современной видеокамерой, DSLR или микшерским пультом, имеются виброподвесы для стойки и для горячего башмака, подходит как для установки на видеокамеру, так и на микрофонную удочку, так же отключаемый фильтр верхних частот HPF (80 Гц) эффективно отсекает лишние низкочастотные шумы при записи, сохраняя нужный диапазон сигнала, длина кабеля для поключения 1.5м.
Особенности
Микрофон GreenBean CameraVoice C600 XLR — 1 шт
Крепление на камеру/стойку — 2 шт
Ветрозащита — 1 шт
Кабель Jack 3,5 мм - XLR— 1 шт
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