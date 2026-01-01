GreenBean CameraVoice C600 XLR микрофон-пушка

Артикул: DAN-9034

Конденсаторный студийный микрофон-пушка GreenBean CameraVoice C600 XLR имеет паралоновую ветрозащту, разъемы Jack 3,5 мм и XLR, которые обеспечивают совместимость практически с любой современной видеокамерой, DSLR или микшерским пультом, имеются виброподвесы для стойки и для горячего башмака, подходит как для установки на видеокамеру, так и на микрофонную удочку, так же отключаемый фильтр верхних частот HPF (80 Гц) эффективно отсекает лишние низкочастотные шумы при записи, сохраняя нужный диапазон сигнала, длина кабеля для поключения 1.5м.