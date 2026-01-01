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E-IMAGE EIBC09P Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем
E-IMAGE EIBC09P Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем

E-IMAGE EIBC09P Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем

E-IMAGE
Артикул: MTG-0821

E-IMAGE Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем.

Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки с интегрированным XLR кабелем.

4-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 77 - 246 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С XLR кабелем, размещённым внутри трубки.

Описание

Характеристики:

  • 3 колена, 4 секции (макс. диаметр 3,2 см)
  • Минимальная длина - 90,5 см
  • Максимальная длина - 259,5 см
  • Вес 910 г
  • Материал карбоновое волокно

Комплектация

Чехол для переноски в комплекте.

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