E-IMAGE EIBC09P Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем

Артикул: MTG-0821

E-IMAGE Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем.

Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки с интегрированным XLR кабелем.



4-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 77 - 246 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С XLR кабелем, размещённым внутри трубки.