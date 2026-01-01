E-IMAGE EIBC09P Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем

Характеристики:
- 3 колена, 4 секции (макс. диаметр 3,2 см)
- Минимальная длина - 90,5 см
- Максимальная длина - 259,5 см
- Вес 910 г
- Материал карбоновое волокно
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Telescope boom 9ft carbon w/cable микрофонная удочка 90,5 - 259,5 см с XLR кабелем.
Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки с интегрированным XLR кабелем.
4-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 77 - 246 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С XLR кабелем, размещённым внутри трубки.
Характеристики:
Чехол для переноски в комплекте.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter