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NWStudio (3450) хлопушка для кино- и видеосъемки
NWStudio (3450) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio (3450) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio
Артикул: DAN-4362

Хлопушка NWStudio (3450) для кино- и видеосъемки.

Черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см. Цветной верх. Английская разметка. Вес - 425 г.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Кинохлопушка размечена на 6 полей.

Имеет подписи:

  • PROD. – Production (проект/фильм)
  • DIR. – Director (режиссер)
  • CAMERA – камера
  • ROLL – носитель (катушка/диск/флешкарта)
  • SCEN – сцена
  • TAKE – дубль
  • DATE – дата
  • подписи примечаний (на английском)

Характеристики:

  • высота - 24,5 см
  • ширина - 29 см
  • материал - дерево/акрил

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