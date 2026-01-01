images
images
images
images
images
images
images
images
images
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки

SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки

SmallRig
Артикул: MTG-1993

SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки.

Беспроводная система фокусировки (Базовый комплект)
SmallRig MagicFIZ Wireless Follow Focus Basic Kit.

Описание

Основные особенности:
1. Контролер управления BLDC+ и кодирование сигнала с защитой от помех для стабильного и точного управления фокусировкой.
2. Энергонезависимая память сохраняет настройки калибровки при сбое питания.
3. Встроенные аккумулятор в контроллере управления, и три варианта питания привода фокусировки.
4. 0,96-дюймовый OLED-экран со сверхнизким энергопотреблением.
5. Беспроводной и проводной режимы управления.

Базовый комплект SmallRig MagicFIZ 3781 предназначен для дистанционного управления фокусировкой при видеосъемке. Благодаря использованию контролера BLDC+ и кодировке сигнала достигается высокая защита от помех, минимальная задержка, стабильное и точное управление на дистанции до 100 метров (в прямой видимости). Модульная конструкция позволяет использовать систему MagicFIZ для самых разных видов съемок: с рук, со штатива, слайдера, стабилизатора и т.п.
Контроллер управления оснащен аккумулятором емкостью 1400 мАч, и способен работать без подзарядки до 20 часов. Энергонезависимая память избавляет от необходимости повторной калибровки и настройки контрольных точек AB при сбое или длительном отключение питания. Состояние элементов системы легко контролировать по 0,96-дюймовому OLED-экрану и RGB-подсветке. Возможно совместное использование с беспроводным контроллером SmallRig 3917 для одновременного управления фокусировкой и зуммированием.
Большой крутящий момент мотора фокусировки (0,5 Нм) обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость. Привод фокусировки поддерживает три варианта питания: от аккумуляторов NP-F (адаптер SmallRig 3777 входит в комплект), аккумуляторов V-Mount (требуется кабель SmallRig 3266 или кабель SmallRig 3268) или от беспроводного контролера SmallRig 3917.
Используя встроенный модуль BLE, можно дистанционно включать и останавливать на камере запись видео (требуется кабель управления SmallRig 3325, 2971, 2970, в зависимости от типа вашей камеры).

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. На беспроводном котроллере и приводе фокусировки должны быть установлены одинаковые каналы управления и номера моторов.
2. При быстром реверсировании мотора или неверной информации о его положении на дисплее контроллера необходимо провести калибровку привода фокусировки.
3. Проверьте работу привода фокусировки, если на дисплее контроллера появляются сообщения об ошибках или вибрации.
4. Перед началом использования обязательно ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации.

Характеристики:

  • Материал - Алюминий/АБС-пластик/Силикон
  • Крепление - Зажим для 15мм направляющих, адаптер NATO
  • Совместимое оборудование - Зубчатое колесо SmallRig: 3200, 3285, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

SmallRig 4140 RA-120 складной параболический софтбокс диаметром 120 см
SmallRig 4140 RA-120 складной параболический софтбокс диаметром 120 см
SmallRig 4140 RA-120 складной параболический софтбокс диаметром 120 см
Арт. OLE-2321
SmallRig 4140 RA-120 складной параболический софтбокс диаметром 120 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Быстросборный параболический шестнадцатиспицевый софтбокс диаметром 120 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения.

24 190 ₽
В корзину

Видео

Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как сжимать видео. Про битрейт просто
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Свадебный конкурс

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.