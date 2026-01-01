SmallRig 3781 MagicFIZ Wireless Basic Kit беспроводная система фокусировки.

Описание

Основные особенности:

1. Контролер управления BLDC+ и кодирование сигнала с защитой от помех для стабильного и точного управления фокусировкой.

2. Энергонезависимая память сохраняет настройки калибровки при сбое питания.

3. Встроенные аккумулятор в контроллере управления, и три варианта питания привода фокусировки.

4. 0,96-дюймовый OLED-экран со сверхнизким энергопотреблением.

5. Беспроводной и проводной режимы управления.



Базовый комплект SmallRig MagicFIZ 3781 предназначен для дистанционного управления фокусировкой при видеосъемке. Благодаря использованию контролера BLDC+ и кодировке сигнала достигается высокая защита от помех, минимальная задержка, стабильное и точное управление на дистанции до 100 метров (в прямой видимости). Модульная конструкция позволяет использовать систему MagicFIZ для самых разных видов съемок: с рук, со штатива, слайдера, стабилизатора и т.п.

Контроллер управления оснащен аккумулятором емкостью 1400 мАч, и способен работать без подзарядки до 20 часов. Энергонезависимая память избавляет от необходимости повторной калибровки и настройки контрольных точек AB при сбое или длительном отключение питания. Состояние элементов системы легко контролировать по 0,96-дюймовому OLED-экрану и RGB-подсветке. Возможно совместное использование с беспроводным контроллером SmallRig 3917 для одновременного управления фокусировкой и зуммированием.

Большой крутящий момент мотора фокусировки (0,5 Нм) обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость. Привод фокусировки поддерживает три варианта питания: от аккумуляторов NP-F (адаптер SmallRig 3777 входит в комплект), аккумуляторов V-Mount (требуется кабель SmallRig 3266 или кабель SmallRig 3268) или от беспроводного контролера SmallRig 3917.

Используя встроенный модуль BLE, можно дистанционно включать и останавливать на камере запись видео (требуется кабель управления SmallRig 3325, 2971, 2970, в зависимости от типа вашей камеры).



Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. На беспроводном котроллере и приводе фокусировки должны быть установлены одинаковые каналы управления и номера моторов.

2. При быстром реверсировании мотора или неверной информации о его положении на дисплее контроллера необходимо провести калибровку привода фокусировки.

3. Проверьте работу привода фокусировки, если на дисплее контроллера появляются сообщения об ошибках или вибрации.

4. Перед началом использования обязательно ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации.

Характеристики: