SmallRig 4140 RA-120 складной параболический софтбокс диаметром 120 см

Характеристики:
- Размер 119 х 119 х 71 см
- Диаметр внешнего рассеивателя 118 см
- Диаметр внутреннего рассеивателя 89 см
- Диаметр сотовой насадки 118 см
- Вес 2590 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросборный параболический шестнадцатиспицевый софтбокс диаметром 120 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter