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Benro KH-25N видеоштатив KH-серии
Benro KH-25N видеоштатив KH-серии
Benro KH-25N видеоштатив KH-серии
Benro KH-25N видеоштатив KH-серии

Benro KH-25N видеоштатив KH-серии

Benro
Артикул: NVF-7550

Benro KH-25N – устойчивый, прочный трипод, предназначенный для работы с видеокамерами, имеющими вес до 5 кг. Выполнен из легкого и прочного алюминия.

Описание

Для придания максимальной устойчивости, опорные стойки снабжены дополнительными трубками (верхние секции) и центральной распоркой. На концах ножек штатива имеются универсальные наконечники – шипы, трансформирующиеся в резиновые колпачки (прячутся внутрь), за счет которых трипод не скользит даже на льду. Механизм фиксации опорных стоек штатива – замковый, благодаря чему обеспечивается мгновенное взаимодействие с устройством.

Характеристики:

  • число секций – 3
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • высота максимальная, мм – 1515
  • высота минимальная, мм – 712
  • длина в сложенном виде, мм – 745
  • вес, кг – 3,29

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