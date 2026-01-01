Benro KH-25N видеоштатив KH-серии

Для придания максимальной устойчивости, опорные стойки снабжены дополнительными трубками (верхние секции) и центральной распоркой. На концах ножек штатива имеются универсальные наконечники – шипы, трансформирующиеся в резиновые колпачки (прячутся внутрь), за счет которых трипод не скользит даже на льду. Механизм фиксации опорных стоек штатива – замковый, благодаря чему обеспечивается мгновенное взаимодействие с устройством.
Характеристики:
- число секций – 3
- максимальная нагрузка, кг – 5
- высота максимальная, мм – 1515
- высота минимальная, мм – 712
- длина в сложенном виде, мм – 745
- вес, кг – 3,29