Weifeng WT-3540 штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 156 см

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.
При весе в 1,28 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,56 метра, а длина в собранном состоянии - всего 61 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 156 см
- в сложенном состоянии - 61 см
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 1,28 кг