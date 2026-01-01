Weifeng Nest NT-510 Черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см.

Описание

Штатив изготовлен из алюминия и имеет отличное соотношение цена-качество.

Секции ног (максимальный диаметр трубки 17,5 мм) фиксируются зажимами-клипсами, а на концах имеют противоскользящие накладки. Дополнительную стабильность гарантирует верхняя распорка.

Штатив комплектуется быстросъемной площадкой, которая может откидываться на 90 градусов, переводя тем самым камеру в режим вертикальной съемки.

При весе в 580 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,35 метра, а длина в собранном состоянии - всего 42,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

Характеристики: