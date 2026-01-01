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Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см
Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см
Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см
Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см
Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см

Weifeng Nest NT-510 черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см

Weifeng
Артикул: DAN-4879

Weifeng Nest NT-510 Черный штатив с несъемной видеоголовой максимальной высотой 136 см.

Легкий и компактный трехсекционный штатив идеально подходит для большинства компактных камер весом до 2,5 кг. Оснащен несъемной видеоголовой. Минимальная высота - 42 см. Максимальная высота - 136,5 см. Вес - 580 г.

Описание

Штатив изготовлен из алюминия и имеет отличное соотношение цена-качество. 

Секции ног (максимальный диаметр трубки 17,5 мм) фиксируются зажимами-клипсами, а на концах имеют противоскользящие накладки. Дополнительную стабильность гарантирует верхняя распорка.

Штатив комплектуется быстросъемной площадкой, которая может откидываться на 90 градусов, переводя тем самым камеру в режим вертикальной съемки.

При весе в 580 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,35 метра, а длина в собранном состоянии - всего 42,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • рабочая высота - 136,5 см
  • в сложенном состоянии - 42,5 см
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • вес - 580 г

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