Slik U 8800 штатив с головкой черный

Описание

Штатив имеет площадку Quick Release модели SLIK U8800, снабженная специальным штифтом для надежной фиксации как фото-, так и видеокамеры, обеспечит быстрое закрепление аппарата, а головка, вращающаяся в трех плоскостях, поможет эффективно управлять ракурсом съемки. С помощью микролифта центральной штанги можно плавно регулировать высоту зафиксированной на штативе камеры. При весе в 1,5 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,5 метра, а длина в собранном состоянии – всего 59 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики: