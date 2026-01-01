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Slik U 8800 штатив с головкой черный

Slik U 8800 штатив с головкой черный

Slik
Артикул: NVF-5763

Slik U 8800 – штатив с головкой, выполненный с применением модулей из легкого, но прочного сплава, предназначен для использования с компактными и 35-мм камерами. 

Описание

Штатив имеет площадку Quick Release модели SLIK U8800, снабженная специальным штифтом для надежной фиксации как фото-, так и видеокамеры, обеспечит быстрое закрепление аппарата, а головка, вращающаяся в трех плоскостях, поможет эффективно управлять ракурсом съемки. С помощью микролифта центральной штанги можно плавно регулировать высоту зафиксированной на штативе камеры. При весе в 1,5 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,5 метра, а длина в собранном состоянии – всего 59 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип штатива – трипод
  • материал – алюминий
  • максимальная высота, мм – 1500
  • длина в сложенном состоянии, мм – 590
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • количество секций ног – 3
  • вес, кг – 1,5

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