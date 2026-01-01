Slik PRO 340QF видеоштатив с головой

Штативная голова имеет кнопку быстрого высвобождения для легкой установки и демонтажа камер. Жидкостное демпфирование позволяет перемещать голову в двух направлениях, предусмотренная моделью специальная платформа может быстро откидываться и фиксироваться под любым углом, в т.ч. для съемкой вертикально.
Характеристики:
- материал изготовления – АМТ (алюминий/магний/титан)
- максимальная высота, мм – 1455
- минимальная высота, мм – 273
- длина в сложенном состоянии, мм – 530
- максимальная нагрузка, кг – 2,8
- головка в комплекте – 504QF II
- вес, кг – 1,78