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Slik PRO 340QF видеоштатив с головой

Slik PRO 340QF видеоштатив с головой

Slik
Артикул: NVF-2646

Slik PRO 340QF – компактный четырехсекционный штатив с двухполостной шаровой видеоголовой. Модель имеет центральную колонну, что гарантирует дополнительную устойчивость и лучшую сбалансированность в работе. Предназначен для работы с цифровыми камерами, которые имеют возможность записи HD-видео. Рабочая высота – 273–1455 мм. Максимальная грузоподъемность 3 кг. 

Описание

Штативная голова имеет кнопку быстрого высвобождения для легкой установки и демонтажа камер. Жидкостное демпфирование позволяет перемещать голову в двух направлениях, предусмотренная моделью специальная платформа может быстро откидываться и фиксироваться под любым углом, в т.ч. для съемкой вертикально.

Характеристики:

  • материал изготовления – АМТ (алюминий/магний/титан)
  • максимальная высота, мм – 1455
  • минимальная высота, мм – 273
  • длина в сложенном состоянии, мм – 530
  • максимальная нагрузка, кг – 2,8
  • головка в комплекте – 504QF II
  • вес, кг – 1,78

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