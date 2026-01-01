Rekam LightPod RT-L32G штатив фото/видео; RT-L32G LightPod

Артикул: DAN-0570

Rekam LightPod RT-L32G – любительский штатив, подходящий как для фото, так и для видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 530–1365 мм, в сложенном виде – 530 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D головка, которая поможет вам реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 1192 г.