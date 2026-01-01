Rekam LightPod RT-L32G штатив фото/видео; RT-L32G LightPod

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam LightPod RT-L32G – любительский штатив, подходящий как для фото, так и для видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 530–1365 мм, в сложенном виде – 530 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D головка, которая поможет вам реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 1192 г.
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FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.