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Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный
Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный
Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный
Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный

Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный

Raylab
Артикул: DAN-9141

Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный
 
Штатив Raylab Travel 67R- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес.
Яркий цвет его выгодно выделяет среди штативов друзей, на фоне природы или в студии, а также подчёркивает индивидуальность.
3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, быстросъемной площадкой со страховкой от случайного падения камеры и пузырьковым уровнем.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг: 4
Максимальная высота штатива, см: 176
Минимальная высота штатива, см: 54
Максимальная высота монопода, см: 162
Минимальная высота монопода, см: 42

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод. 

3 290 ₽
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