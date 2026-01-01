Артикул: DAN-9141

Raylab Travel 67R штатив алюминиевый сплав (с головой), красный



Штатив Raylab Travel 67R- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес.

Яркий цвет его выгодно выделяет среди штативов друзей, на фоне природы или в студии, а также подчёркивает индивидуальность.

3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, быстросъемной площадкой со страховкой от случайного падения камеры и пузырьковым уровнем.

Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.

Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.

Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

