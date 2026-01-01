QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.
Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и съемную 3D-голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 2,47 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,72 метра, а длина в собранном состоянии - всего 67 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - 3D
- рабочая высота - 170 см
- в сложенном состоянии - 72 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 15 кг
- вес - 2,47 кг