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QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг
QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг

QZSD Q470B штатив со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг

QZSD
Артикул: DAN-3412

Штатив QZSD Q470B со съемной 3D головой и нагрузкой до 15 кг.

Универсальный штатив со съемной 3D головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 15 кг. Максимальная высота - 170 см. В сложенном состоянии - 72 см. Минимальная высота - 67 см. Материал - алюминий.

Описание

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и съемную 3D-голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 2,47 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,72 метра, а длина в собранном состоянии - всего 67 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - 3D
  • рабочая высота - 170 см
  • в сложенном состоянии - 72 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • вес - 2,47 кг

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