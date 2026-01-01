QZSD Q333 KIT S6M Mobus штатив с видеоголовой и телесуфлером с микрофоном

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!
Универсальный штатив, послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг.
Характеристики штатива:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 167 см
- в сложенном состоянии - 68,5 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 5 кг
- вес - 1,95 кг
Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров и рекордеров имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS) для мониторинга записи.
Характеристики микрофона:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 10 Гц ~ 19 кГц
- сигнал/шум - 75 дБ
- чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- разъем - 3,5 мм
- длина кабеля - 6 м