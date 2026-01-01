QZSD Q333 KIT S6M Mobus штатив с видеоголовой и телесуфлером с микрофоном

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Универсальный штатив, послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг.

Характеристики штатива:

тип головки - видео

рабочая высота - 167 см

в сложенном состоянии - 68,5 см

материал – алюминий

максимальная нагрузка - 5 кг

вес - 1,95 кг

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров и рекордеров имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS) для мониторинга записи.

Характеристики микрофона: