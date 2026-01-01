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QZSD Q333 KIT S6M Mobus штатив с видеоголовой и телесуфлером с микрофоном

QZSD Q333 KIT S6M Mobus штатив с видеоголовой и телесуфлером с микрофоном

QZSD
Артикул: DAN-4461

Комплект QZSD Q333 KIT S6M Mobus.

Штатив QZSD Q333 с видеоголовой, компактным накамерным телесуфлером Pixaero Mobus и микрофоном Synco Lav-S6M. Комплект как нельзя лучше подходит для интервью, конференций, подкастинга на Youtube, обучения, видеозаписи и т.д.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Универсальный штатив, послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг.

Характеристики штатива:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 167 см
  • в сложенном состоянии - 68,5 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,95 кг

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров и рекордеров имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS) для мониторинга записи. 

Характеристики микрофона:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 10 Гц ~ 19 кГц
  • сигнал/шум - 75 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм
  • длина кабеля - 6 м

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