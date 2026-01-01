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QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см
QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см

QZSD Q310 штатив с видеоголовой с максимальной высотой 152 см

QZSD
Артикул: DAN-3417

Штатив с видеоголовой QZSD Q310 с максимальной высотой 153 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг. Максимальная рабочая высота 153 см, минимальная высота - 52 см. В сложенном состоянии 61 см. Материал - алюминий.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Для большей устойчивости центральная колонна оборудована крюком для подвешивания груза. Центральная колонна может также переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 52 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,53 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,53 метра, а длина в собранном состоянии - всего 61 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 153 см
  • в сложенном состоянии - 61 см
  • материал – алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,55 кг

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