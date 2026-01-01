QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Для стабилизации штатива в нижней части колонны предусмотрен крюк для подвеса балласта.

В комплекте поставляется горизонтальная колонна с шаровой головой расширяющая возможности позиционирования оборудования при съемке. Колонна трехсекционная. Секции фиксируются цанговыми зажимами.

При весе в 1,45 кг максимальная рабочая высота с учетом горизонтальной колонны, расположенной вертикально - 199 см, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: