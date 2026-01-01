images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной
QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной

QZSD Q308K штатив-трансформер с горизонтальной колонной

QZSD
Артикул: DAN-4049

Штатив-трансформер QZSD Q308K с горизонтальной колонной.

Универсальный штатив с шаровой головой QZSD-06, который послужит надежным дополнением к фото- или видеокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Рабочая высота с учетом горизонтальной колонны, расположенной вертикально - 199 см. Горизонтальная трехсекционная колонна размером от 45 см до 101 см. Подходит для камер, вес которых не превышает - 1,5 кг. 

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Для стабилизации штатива в нижней части колонны предусмотрен крюк для подвеса балласта. 

В комплекте поставляется горизонтальная колонна с шаровой головой расширяющая возможности позиционирования оборудования при съемке. Колонна трехсекционная. Секции фиксируются цанговыми зажимами.

При весе в 1,45 кг максимальная рабочая высота с учетом горизонтальной колонны, расположенной вертикально - 199 см, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • в сложенном состоянии - 50 см
  • материал – алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 1,5 кг
  • вес - 1,45 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
Арт. DAN-8825
GreenBean HDV Elite Combo 2 видеоштатив
Наличие
более 10 шт

Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2 - профессиональный 4х-секционный штатив со съемной 2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостного демпфирования и предустановленного контрбаланса, закрепленной на легкую прочную треногу с реверсивной центральной колонной. Штатив позволяет вести съемку компактными DSLR и видеокамерами весом до 5 кг. Возможность ног штатива раскладываться в практически горизонтальное положени епозволяет снимать с нижней точки. Съемная нога с установленной на нее головкой может использоваться, как видеомонопод.

13 610 ₽
В корзину
-5 %
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
Арт. DAN-3735
QZSD Q001 шаровая голова
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Шаровая голова QZSD Q001.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

-5 %1 570 ₽
1 490 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 10 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Арт. DAN-2433
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.

290 ₽
В корзину
Superior 5048 DEEP BLUE фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет насыщенный синий
Арт. FTR-1089
Superior 5048 DEEP BLUE фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет насыщенный синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

2 110 ₽
В корзину
FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
Арт. MTG-0195
FST SB-030 софтбокс 60x90 cm
Наличие
в наличии 1-3 шт

Софтбокс FST SB-030 имеет размер 60x90 см. Внутренняя поверхность изготовлена из термостойкого материала серебряного цвета. Большая площадь свечения и высокое качество рассеивающей ткани создают мягкий и равномерно рассеянный световой поток. Байонет Bowens.

3 500 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.