Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой

Описание

Трехсекционный алюминиевый штатив с разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования. Центральная колонна с выравнивающей платформой позволяет легко и быстро установить уровень горизонта. Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции. Штатив имеет улучшеную эргономику.

Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.

Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.

Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.

Допустимая нагрузка 5 кг.

Характеристики штатива:

материал - алюминий

количество секций - 3

максимальная высота - 173 см

максимальная высота без центральной колоны - 149 см

минимальная высота - 50 см

длина в сложенном состоянии - 72 см

максимальная нагрузка - 5

вес - 3,2 кг

Характеристики головы: