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Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой
Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой
Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой
Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой
Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой
Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой

Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой

Manfrotto
Артикул: DAN-4573

Штатив Manfrotto MVK500190XV с видеоголовой.

Комплек включает в себя видеоголову MVH500A и алюминиевый штатив 190XV.

Описание

Трехсекционный алюминиевый штатив с разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования. Центральная колонна с выравнивающей платформой позволяет легко и быстро установить уровень горизонта. Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции. Штатив имеет улучшеную эргономику.

Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.

Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.

Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.

Допустимая нагрузка 5 кг.

Характеристики штатива:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная высота - 173 см
  • максимальная высота без центральной колоны - 149 см
  • минимальная высота - 50 см
  • длина в сложенном состоянии - 72 см
  • максимальная нагрузка - 5
  • вес - 3,2 кг

Характеристики головы:

  • материал - алюминий
  • тип - 2-D (видео)
  • рабочая высота - 13 см
  • безопасная нагрузка - 5 кг
  • съемная площадка - 500 PLONG
  • вес - 1850 г

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