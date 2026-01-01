Manfrotto MVK500190XV штатив с видеоголовой

Трехсекционный алюминиевый штатив с разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования. Центральная колонна с выравнивающей платформой позволяет легко и быстро установить уровень горизонта. Специальная конструкция клипс позволяет одним движением открыть все секции. Штатив имеет улучшеную эргономику.
Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.
Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.
Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.
Допустимая нагрузка 5 кг.
Характеристики штатива:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная высота - 173 см
- максимальная высота без центральной колоны - 149 см
- минимальная высота - 50 см
- длина в сложенном состоянии - 72 см
- максимальная нагрузка - 5
- вес - 3,2 кг
Характеристики головы:
- материал - алюминий
- тип - 2-D (видео)
- рабочая высота - 13 см
- безопасная нагрузка - 5 кг
- съемная площадка - 500 PLONG
- вес - 1850 г