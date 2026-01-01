Manfrotto MVH500A видеоголовка

Артикул: NVF-9617

Manfrotto MVH500A - видеоголова с удлиненной съемной площадкой.

Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.

Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.

Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.

Допустимая нагрузка 5 кг.