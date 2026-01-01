Manfrotto MVH500A видеоголовка

Характеристики:
- материал - алюминий
- тип - 2-D (видео)
- рабочая высота, см - 13
- безопасная нагрузка, кг - 5
- съемная площадка - 500 PLONG
- вес, г - 1850
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVH500A - видеоголова с удлиненной съемной площадкой.
Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.
Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.
Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.
Допустимая нагрузка 5 кг.
Характеристики:
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