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Manfrotto MVH500A видеоголовка
Manfrotto MVH500A видеоголовка
Manfrotto MVH500A видеоголовка

Manfrotto MVH500A видеоголовка

Manfrotto
Артикул: NVF-9617

Manfrotto MVH500A - видеоголова с удлиненной съемной площадкой.

Видеоголова со съемной площадкой удлененного формата для идеального баланса камеры с любой оптикой.

Жидкие картриджи, установленные на двух осях, обеспечивают плавное движение головы, а полусферическое основание диаметром 60 мм как нельзя лучше подходит для идеальной настройки уровня горизонта.

Видеоголова также оснащена пузырьковым уровнем и разъемом Easy Link для установки дополнительного оборудования.

Допустимая нагрузка 5 кг.

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • тип - 2-D (видео)
  • рабочая высота, см - 13
  • безопасная нагрузка, кг - 5
  • съемная площадка - 500 PLONG
  • вес, г - 1850

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