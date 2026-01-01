Manfrotto MVH500AH,755XBK штатив с видеоголовкой для видеокамеры

- максимальная высота, см – 174
- минимальная высота, см – 51
- рабочая высота, см – 149,5
- длина в сложенном состоянии, см – 73
- количество секций – 3
- вес, кг – 3,35
- материал и цвет – черный алюминий
- механизм зажима – клипсовый
- максимальная нагрузка, кг – 5
- чашечное основание, мм – 50
Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030.
Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 150 часов.