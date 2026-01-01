Manfrotto MVH500AH,755XBK штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Арт. DAN-2589

Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030.

Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 150 часов.