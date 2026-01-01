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Manfrotto MVH500AH,755XBK штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto MVH500AH,755XBK штатив с видеоголовкой для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0591

Manfrotto MVH500AH, 755XBK – комплект, состоит из карбонового трехсекционного штатива и жидкостной видеоголовки начального уровня MVH500AH. Расширенная платформа 500PLong имеет скользящую площадку и позволяет устанавливать на нее HDSLR-камеры со сменными объективами весом до 5 кг. Высота штатива варьируется от 51 до 174 см, вес – 2,96 кг. Весь комплект упакован в удобный чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 174
  • минимальная высота, см – 51
  • рабочая высота, см – 149,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 73
  • количество секций – 3
  • вес, кг – 3,35
  • материал и цвет – черный алюминий
  • механизм зажима – клипсовый
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • чашечное основание, мм – 50

Комплектация

    

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