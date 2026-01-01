Manfrotto MKBFRTA4BL-BH Befree Advanced Travel Twist штатив и шаровая головка для фотокамеры (синий)

Арт. DAN-0470

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.