Manfrotto MKBFRC4-BH Befree штатив карбоновый и шаровая головка для фотокамеры

Артикул: OLE-0784

Manfrotto MKBFRC4-BH Befree – компактный карбоновый четырехсекционный штатив с шаровой головой весом всего 1,1 кг. Инновационная разработка для любителей путешествовать. За счет уникального механизма трансформации в сложенном состоянии длина модели составляет всего 40 см. Прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер весом до 4 кг. Шаровая головка снабжена съемной площадкой. Поставляется в удобном чехле для хранения и транспортировки.