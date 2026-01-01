Manfrotto MKBFRC4-BH Befree штатив карбоновый и шаровая головка для фотокамеры

- материал – карбон
- количество секций – 4
- максимальная высота, см – 142
- максимальная высота без центральной колоны, см – 123
- минимальная высота, см – 34
- длина в сложенном состоянии, см – 40
- максимальная нагрузка, кг – 4
- вес, кг – 1,25
Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.