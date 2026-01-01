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Manfrotto MKBFRC4-BH Befree штатив карбоновый и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MKBFRC4-BH Befree штатив карбоновый и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0784

Manfrotto MKBFRC4-BH Befree – компактный карбоновый четырехсекционный штатив с шаровой головой весом всего 1,1 кг. Инновационная разработка для любителей путешествовать. За счет уникального механизма трансформации в сложенном состоянии длина модели составляет всего 40 см. Прекрасно подходит для установки фото- и видеокамер весом до 4 кг. Шаровая головка снабжена съемной площадкой. Поставляется в удобном чехле для хранения и транспортировки.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – карбон
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 142
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 123
  • минимальная высота, см – 34
  • длина в сложенном состоянии, см – 40
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • вес, кг – 1,25

Комплектация

    

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