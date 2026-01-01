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Manfrotto 546GBK штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto 546GBK штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0407

Manfrotto 546GBK – трехсекционный штатив из углеродного волокна с панорамной видеоголовкой 504HD. Максимальная высота – 171 см, минимальная высота – 47 см. Идеально подходит для фото- и видео камер весом до 7,5 кг. Штатив можно использовать с различными тележками.

Описание

Штатив Manfrotto 546GBK изготовлен из углеродного волокна и магниевого сплава, что обеспечивает высокую стабильность и прочность при значительном уменьшении его веса. Для удобства складывания-раскладывания штатива был разработан новый усовершенствованный механизм. Наконечники с шипами помогут при работе на неровных поверхностях.
 
Технические характеристики штатива Manfrotto 546GBK:
  • материал – карбон
  • головка крепления, мм – чаша 75
  • количество секций – 3
  • тип замка – флип
  • наконечники на ножках – выдвижной шип, резиновые ножки
Штативная головка Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75) имеет мостовой дизайн, что улучшает ее упругость, а также обеспечивает быстрое управление панорамированием, простую и точную настройку и защиту от случайных толчков. Все основные элементы выполнены из алюминия. Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.
 
Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг: 0–0,25–5–7,5 кг. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении. Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.
 
Технические характеристики головки Manfrotto 504HD:
  • балансировка системы – четырехшаговая
  • диапазон наклона, град. – от -60 до +90
  • фиксация наклона – независимая
  • диапазон панорамирования, град. – 360
Технические характеристики комплекта:
  • безопасная нагрузка, кг – 12
  • максимальная высота, см – 171
  • минимальная высота, см – 47
  • длина в сложенном состоянии, см –  84
  • общий вес, кг – 7,6

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