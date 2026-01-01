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KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер
KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер
KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер
KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер

KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер

KingJoy
Артикул: DAN-4562

KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 2 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и компактную видеоголову. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка. Штатив идеально подходит для фото-, видеокамер небольшого веса и смартфонов.

При весе в 0,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,31 метра, а длина в собранном состоянии - всего 39,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 131 см
  • в сложенном состоянии - 41 см
  • материал – алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • вес - 550 г

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