KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер.

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и компактную видеоголову. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка. Штатив идеально подходит для фото-, видеокамер небольшого веса и смартфонов.
При весе в 0,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,31 метра, а длина в собранном состоянии - всего 39,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Характеристики:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 131 см
- в сложенном состоянии - 41 см
- материал – алюминий, АВС-пластик
- максимальная нагрузка - 2 кг
- вес - 550 г