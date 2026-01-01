KingJoy VT-832 штатив с видеоголовой для видеокамер.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и компактную видеоголову. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка. Штатив идеально подходит для фото-, видеокамер небольшого веса и смартфонов.

При весе в 0,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,31 метра, а длина в собранном состоянии - всего 39,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики: