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KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой
KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой

KingJoy G555+G0 штатив трансформер с шаровой головой

KingJoy
Артикул: DAN-4561

Штатив KingJoy G555+G0 с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 12 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипсовых зажимов. 

Путем нехитрых манипуляций (соеденив центральную колонку и съемную ножку штатива) штатив легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачивается для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,35 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,55 метра, а длина в собранном состоянии - всего 44 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 155 см
  • в сложенном состоянии - 44 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • вес - 1,35 кг

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