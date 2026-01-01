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KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной

KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной

KingJoy
Артикул: DAN-4556

Штатив KingJoy F1008R с наклонной колонной.

Универсальный штатив с наклонной колонной, который послужит надежным дополнением к фото- или видеокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает - 15 кг. 

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые ножки, котрые фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Колонна может быть установлена в горизонтальном положении с наклоном от 0 до 180 градусов, что значительно расширяет возможности позиционирования оборудования при съемке. 

При весе в 2,13 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,66 метра, а длина в собранном состоянии - всего 60,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

Характеристики:

  • рабочая высота - 166 см
  • минимальная высота - 28,5 см
  • в сложенном состоянии - 60,5 см
  • материал – алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • вес - 2,13 кг

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