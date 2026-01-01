KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые ножки, котрые фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Колонна может быть установлена в горизонтальном положении с наклоном от 0 до 180 градусов, что значительно расширяет возможности позиционирования оборудования при съемке.

При весе в 2,13 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,66 метра, а длина в собранном состоянии - всего 60,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на выезде.

Характеристики: