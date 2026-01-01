GreenBean VideoMaster 320 видеоштатив

Арт. NVF-8475

Sekonic L-858D – многофункциональный флэшметр. Предназначен для измерения длительности импульса и суммарной мощности вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках, для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.