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GreenBean VideoMaster 320 видеоштатив

GreenBean VideoMaster 320 видеоштатив

GreenBean
Артикул: OLE-1314

GreenBean VideoMaster 320 – трехсекционный стальной видеоштатив. Предназначен для установки тяжелых профессиональных DSLR- и видеокамер весом до 20 кг. Видеоголовка устанавливается с помощью чаши 75 мм. Максимальная высота, см – 175; вес штатива с головой, кг – 5.

Описание

Видеоголова с пузырьковым уровнем имеет нерегулируемую демпферную систему в двух плоскостях и возвратный механизм. Быстросъемная площадка с предохранителем и противоскользящим покрытием оснащена установочным винтом с резьбой 3/8 дюйма.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 175
  • минимальная высота, см – 55
  • длина в сложенном виде, см – 90
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 15/15/25
  • угол наклона головы, град. – от + 85 до -85
  • диапазон балансировочной площадки, мм – 60
  • крепление видеоголовы, мм – полусфера 75
  • установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 3/8
  • длина рукояток, мм – 550
  • размер площадки для установки камеры, мм – 150х80
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • пузырьковый уровень – есть
  • тип усиления штатива – нижняя растяжка
  • материал штатива – сталь
  • материал фиксаторов – алюминий
  • рекомендуемая тележка – Track Master 02
  • вес, кг – 5

Комплектация

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92 000 ₽
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