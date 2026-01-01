GreenBean VideoMaster 320 видеоштатив

Видеоголова с пузырьковым уровнем имеет нерегулируемую демпферную систему в двух плоскостях и возвратный механизм. Быстросъемная площадка с предохранителем и противоскользящим покрытием оснащена установочным винтом с резьбой 3/8 дюйма.
Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 175
- минимальная высота, см – 55
- длина в сложенном виде, см – 90
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 15/15/25
- угол наклона головы, град. – от + 85 до -85
- диапазон балансировочной площадки, мм – 60
- крепление видеоголовы, мм – полусфера 75
- установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 3/8
- длина рукояток, мм – 550
- размер площадки для установки камеры, мм – 150х80
- максимальная нагрузка, кг – 20
- пузырьковый уровень – есть
- тип усиления штатива – нижняя растяжка
- материал штатива – сталь
- материал фиксаторов – алюминий
- рекомендуемая тележка – Track Master 02
- вес, кг – 5