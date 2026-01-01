GreenBean HDV Elite 415 штатив для съемки видео

- рекомендуемая полезная нагрузка, кг – от 1 до 4
- тип крепления головы к штативу, мм – чаша 75
- модель видеоголовы – GreenBean HDV Elite – VH50
- установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
- максимальная высота, см – 155
- минимальная высота, см – 71
- длина в сложенном состоянии, см – 75,5
- размер секций штатива, мм – 10х15/10х15/13х17
- угол наклона головы, град. – от +93 до -75
- размер площадки под камеру, мм – 90x50
- диапазон скольжения площадки, мм – 50
- материал штатива – алюминий
- материал зажимов фиксаторов штатива – пластик
- количество секций – 3
- тип усиления штатива – средняя растяжка
- температурный диапазон, С – от -20 до 70
- вес штатива с головой,кг – 3
Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.