GreenBean HDV Elite 415 штатив для съемки видео

Описание

Надежные алюминиевые ноги и замки-фиксаторы из инженерного пластика позволяют эксплуатировать штатив в условиях низких температур и повышенной влажности. Дополнительную устойчивость придает средняя растяжка.

Голова видеоштатива GreenBean HDV Elite VH 50 имеет возможность четкого выставления по горизонту, что очень важно для проведения видеосъемки, а также имеет возвратный механизм в вертикальной плоскости в исходное положение (контрбаланс) и регулятор флюидного демпфирования. Диаметр основания головы для установки на штатив – 60 мм, с резьбой 3/8".

Подвижная быстросъемная площадка дает возможность сбалансировать камеру с длиннофокусной оптикой. Вес штатива всего 3 кг, что идеально подойдет для выездных съемок (свадьбы, спорт и т. д.).

Технические характеристики: