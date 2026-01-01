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GreenBean HDV Elite 415 штатив для съемки видео

GreenBean HDV Elite 415 штатив для съемки видео

GreenBean
Артикул: OLE-0343

GreenBean HDV Elite 415 – трехсекционный алюминиевый видеоштатив для видео- и фотокамер весом до 4 кг. Прекрасно подойдет для студийной и выездной съемки. Максимальная высота – 155 см, вес – 3 кг.

Описание

Надежные алюминиевые ноги и замки-фиксаторы из инженерного пластика позволяют эксплуатировать штатив в условиях низких температур и повышенной влажности. Дополнительную устойчивость придает средняя растяжка.
 
Голова видеоштатива GreenBean HDV Elite VH 50 имеет возможность четкого выставления по горизонту, что очень важно для проведения видеосъемки, а также имеет возвратный механизм в вертикальной плоскости в исходное положение (контрбаланс) и регулятор флюидного демпфирования. Диаметр основания головы для установки на штатив – 60 мм, с резьбой 3/8".
 
Подвижная быстросъемная площадка дает возможность сбалансировать камеру с длиннофокусной оптикой. Вес штатива всего 3 кг, что идеально подойдет для выездных съемок (свадьбы, спорт и т. д.).
 
Технические характеристики:
  • рекомендуемая полезная нагрузка, кг – от 1 до 4
  • тип крепления головы к штативу, мм – чаша 75 
  • модель видеоголовы – GreenBean HDV Elite – VH50
  • установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
  • максимальная высота, см – 155
  • минимальная высота, см – 71
  • длина в сложенном состоянии, см – 75,5
  • размер секций штатива, мм – 10х15/10х15/13х17
  • угол наклона головы, град. – от +93 до -75
  • размер площадки под камеру, мм – 90x50
  • диапазон скольжения площадки, мм – 50
  • материал штатива – алюминий
  • материал зажимов фиксаторов штатива – пластик 
  • количество секций – 3
  • тип усиления штатива – средняя растяжка
  • температурный диапазон, С – от -20 до 70
  • вес штатива с головой,кг – 3

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