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Manfrotto MVT535HH штатив для видеокамеры

Manfrotto MVT535HH штатив для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0600

Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 24,3
  • минимальная высота, см – 11,6
  • длина в сложенном состоянии, см – 27,5
  • вес, кг – 1,2
  • материал и цвет – черный алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 20
  • чашечное основание, мм – 75

Комплектация

    

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Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

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