Manfrotto MVT535HH штатив для видеокамеры

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 24,3
- минимальная высота, см – 11,6
- длина в сложенном состоянии, см – 27,5
- вес, кг – 1,2
- материал и цвет – черный алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 20
- чашечное основание, мм – 75
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.
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