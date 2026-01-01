Fotokvant TM-2324 штатив

Описание

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвешивания груза. Одна из ног штатива имеет протевоскользящее "теплое" покрытие дающее возможность комфотрной переноски особенно в зимнее время. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

Характеристики: