Fotokvant TM-2324 штатив

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвешивания груза. Одна из ног штатива имеет протевоскользящее "теплое" покрытие дающее возможность комфотрной переноски особенно в зимнее время. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
Характеристики:
- материал – алюминевый сплав
- вес, кг – 1,8
- количество секций – 4
- вращение головы, град. – 360
- наличие уровня – нет
- максимальная высота, мм – 1580
- максимальная высота без центральной трубы, мм – 1350
- минимальная высота, мм – 420
- максимальная нагрузка, кг – 8