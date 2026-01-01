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Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный
Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный
Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный
Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный
Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный

Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2956

Штатив студийный Falcon Eyes StudioLine 2000.

Мощный трехсекционный студийный фото-штатив с редукторным механизмом поднятия колонны. Нагрузка до 12 кг.

Описание

Студийный фото-штатив с редукторным механизмом поднятия колонны предназначен для установки тяжелых камер. Ход центральной колонны составляет 235 мм. Максимальный вес устанавливаемого оборудования -12 кг.

Секции штатива изготовлены из алюминиевого сплава, металлические зажимы (клипсы) с регулировкой усилия. Для устойчивости штатив оснащен верхней телескопической растяжкой. Дополнительно длина растяжки фиксируется подпружиненной кнопкой и винтом.

На корпусе штатива есть пузырьковый уровень. На концах штативных ног размещены шипы, на которые накручиваются резиновые опоры. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях и для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.

На одной из секции штатива предусмотрено стальное кольцо для карабина, который фиксирует мешок для песка или для груза (в комплект не входят).

Характеристики:

  • материал - алюминиевый сплав
  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 25, 30 и 35 мм
  • максимальная высота - 200 см
  • минимальная высота - 42 см
  • ход центральной колонны - 235 мм
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • вес - 4,4 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes StudioLine 2000 - 1 шт.
  • Ключ шестигранный регулировочный - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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