Falcon Eyes StudioLine 2000 штатив студийный

Описание

Студийный фото-штатив с редукторным механизмом поднятия колонны предназначен для установки тяжелых камер. Ход центральной колонны составляет 235 мм. Максимальный вес устанавливаемого оборудования -12 кг.

Секции штатива изготовлены из алюминиевого сплава, металлические зажимы (клипсы) с регулировкой усилия. Для устойчивости штатив оснащен верхней телескопической растяжкой. Дополнительно длина растяжки фиксируется подпружиненной кнопкой и винтом.

На корпусе штатива есть пузырьковый уровень. На концах штативных ног размещены шипы, на которые накручиваются резиновые опоры. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях и для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.

На одной из секции штатива предусмотрено стальное кольцо для карабина, который фиксирует мешок для песка или для груза (в комплект не входят).

Характеристики: