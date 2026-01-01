Falcon Eyes RED LINE Pro-916 BH18 штатив профессиональный

Описание

Профессиональный штатив-монопод со сменной шаровой головой, рассчитан для использования с камерами весом до 9 кг.

Длина в сложенном виде - 430 мм, вес штатива с головой - 1,51 кг.

Съемная шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков. Винтовое крепление головы имеет резьбу 3/8". Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой.

На шаровой голове предусмотрен пузырьковый уровень.

Голова также оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками. Винт для крепления оборудования с резьбой 1/4". Размер площадки 39 х 50 мм. Для предотвращения выпадения площадки, с обратной стороны предусмотрены два стопорных винта.

Реверсивная центральная колонна позволит проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится подпружиненный крюк для груза-противовеса.

Одна из ног (с противоскользящей пенкой) штатива съемная, соединив ее с центральной колонной и головой можно получить монопод высотой от 77 до 153 см, который незаменим в репортажных съемках.

Ноги штатива имеют возможность регулировки угла наклона. Для этой цели предусмотрены специальные защелки, которые ограничивают угол наклона каждой ноги в двух положениях. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Реверсивно складывающиеся ноги уменьшают габариты конструкции в сложенном виде.

Клипсовые зажимы надежно соединяют между собой 4 секции ног, резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола.

Для транспортировки и хранения в комплекте поставки есть чехол.

Характеристики: