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Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив

Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3681

Профессиональный штатив Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4.

Трипод с 3D-головой и быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка до 4 кг, высота от 22 до 151 см, четыре секции. Вес - 1,8 кг.

Описание

3D-голова штатива обеспечивает плавное свободное движение камеры в трех плоскостях. Она с легким усилием перемещает камеру на 360 градусов по горизонтали, с наклоном до 90 градусов вверх и до 40 вниз. Резиновая кольцевая прокладка под головой амортизирует удар камеры при случайном ослаблении фиксатора колонны. Положение головы закрепляется двумя винтами-рукоятками. Для удобства панорамной съемки две рукоятки длиной по 140 мм можно соединить в одну.

Надежное крепление камеры на штатив обеспечивает быстросъемная площадка размером 42х52 мм с конгрессным винтом 1/4". Площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки и резиновой накладкой для более плотной фиксации камеры. 

Благодаря реверсивной колонне возможна съемка с низких точек, в том числе от уровня земли или пола. Чтобы оперативно изменить точку съемки достаточно развинтить колонну, не снимая голову.

Устойчивое положение штатива даже на сложных поверхностях обеспечивают три ноги – каждая с независимым регулированием угла наклона. Ноги можно установить и зафиксировать под разными углами с учетом особенностей рельефа (ступени, камни и т. д.). Благодаря наконечникам с ребристой поверхностью ноги штатива не скользят и не оставляют царапин на полу.

Клипсовые зажимы со стальной пружиной гарантируют надежное соединение секций телескопических ног. Для регулирования усилия зажима используется накидной ключ-шестигранник, который надевается на одну из ног. В комплект также входит обычный ключ-шестигранник.

Штатив без съемной головы рассчитан на нагрузку до 7 кг. и его можно использовать для установки другого оборудования с резьбой 1/4".

Характеристики:

  • голова - 3D, съемная
  • максимальная нагрузка:
    • на съемную головку - 4 кг
    • на трипод - 7 кг 
  • быстросъемная площадка - 4,2 х 5,2 см, винт 1/4"
  • количество секций - 4
  • диаметр центральной колонны - 2,4 см
  • диаметр ног - 2,4/2,1/1,8/1,4 см
  • высота штатива с головой - 151 см
  • длина в сложенном виде - 53 см
  • клипсовые зажимы - ABS-пластик, сталь
  • габариты упаковки - 56,5х11,2х11 см
  • масса штатива с головой - 1,8 кг

Комплектация

  • Штатив.
  • Съемная 3D-голова.
  • Ключ-шестигранник.
  • Накидной ключ-шестигранник.
  • Руководство по эксплуатации.

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