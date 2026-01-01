Falcon Eyes RED LINE Pro-415 3D4 профессиональный штатив

3D-голова штатива обеспечивает плавное свободное движение камеры в трех плоскостях. Она с легким усилием перемещает камеру на 360 градусов по горизонтали, с наклоном до 90 градусов вверх и до 40 вниз. Резиновая кольцевая прокладка под головой амортизирует удар камеры при случайном ослаблении фиксатора колонны. Положение головы закрепляется двумя винтами-рукоятками. Для удобства панорамной съемки две рукоятки длиной по 140 мм можно соединить в одну.
Надежное крепление камеры на штатив обеспечивает быстросъемная площадка размером 42х52 мм с конгрессным винтом 1/4". Площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки и резиновой накладкой для более плотной фиксации камеры.
Благодаря реверсивной колонне возможна съемка с низких точек, в том числе от уровня земли или пола. Чтобы оперативно изменить точку съемки достаточно развинтить колонну, не снимая голову.
Устойчивое положение штатива даже на сложных поверхностях обеспечивают три ноги – каждая с независимым регулированием угла наклона. Ноги можно установить и зафиксировать под разными углами с учетом особенностей рельефа (ступени, камни и т. д.). Благодаря наконечникам с ребристой поверхностью ноги штатива не скользят и не оставляют царапин на полу.
Клипсовые зажимы со стальной пружиной гарантируют надежное соединение секций телескопических ног. Для регулирования усилия зажима используется накидной ключ-шестигранник, который надевается на одну из ног. В комплект также входит обычный ключ-шестигранник.
Штатив без съемной головы рассчитан на нагрузку до 7 кг. и его можно использовать для установки другого оборудования с резьбой 1/4".
Характеристики:
- голова - 3D, съемная
- максимальная нагрузка:
- на съемную головку - 4 кг
- на трипод - 7 кг
- быстросъемная площадка - 4,2 х 5,2 см, винт 1/4"
- количество секций - 4
- диаметр центральной колонны - 2,4 см
- диаметр ног - 2,4/2,1/1,8/1,4 см
- высота штатива с головой - 151 см
- длина в сложенном виде - 53 см
- клипсовые зажимы - ABS-пластик, сталь
- габариты упаковки - 56,5х11,2х11 см
- масса штатива с головой - 1,8 кг