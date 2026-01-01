Falcon Eyes Hangman 170 Pro профессиональный штатив

Описание

Штатив позволяет выбрать любую точку съемки и подходит для самых различных фото- и видеосъемок. Его особенностью является механизм наклона центральной колонны на 90 градусов, который позволяет установить колонну горизонтально и поворачивать ее относительно оси основания штатива. В стандартном положении центральной колонны механизм находится в основании штатива. При необходимости, механизм вместе с колонной легко выдвигается из основания и позволяет перевести колонну в горизонтальное положение, а также поворачивать колонну вокруг оси основания. Зажим надежно фиксирует колонну в любом положении. При переводе колонны в горизонтальное положение не требуется разборка или применение ключей.

Длина штатива в сложенном виде составляет всего 530 мм, это достигается благодаря четырехсекционной конструкции. Клипсовые зажимы с регулируемым усилием надежно и быстро фиксируют секции, а селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга.

На основании штатива предусмотрен разъем 3/8" (в комплекте переходник на 1/4") для установки дополнительного оборудования (LED осветителя, вспышки или монитора).

Штатив изготовлен из материалов, которые позволяют использовать штатив при неблагоприятных погодных условиях. Мягкие накладки, расположенные на каждой ноге, позволят комфортно работать даже в холодное время года. Нижние секции ног штатива оборудованы комбинированными наконечниками, позволяющими легко закрывать стальные нержавеющие шипы вывинчивающимися резиновыми опорами.

Штатив поставляется в комплекте с сумкой и широким наплечным ремнем.

Характеристики: