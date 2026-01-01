Falcon Eyes Hangman 160 BH2 штатив

Описание

Профессиональный штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH предназначен для стабилизации установленной фото или видеокамеры с обвесом не более 8 кг. Особенностью штативов серии Falcon Eyes Hangman является то, что центральная колонна может быстро переставляться из вертикального положения в горизонтальное, т.е. быть повернутой на 90 позволяя камере занимать различные ракурсы, в том числе сверху над объектом съемки. Такая позиция камеры подойдет для предметной съемки или макросъемки. Кроме того, реверсивная центральная колонна, перевернутая на 180 даст возможность устойчиво снимать с самых нижних ракурсов.

Штатив подходит для большинства фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и множества других производителей.

Универсальный штатив представляет собой 4-секционную треногу со съемной центральной колонной. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок 25/22/19/16 мм, которые соединены между собой цанговыми зажимами из прочного ABS пластика.

Высота штатива регулируется выдвижением телескопических секций и ходом центральной колонны от 35 до 150 см.

Ножки штатива могут быть реверсивно сложены для транспортировки. Конструкция штатива имеет длину всего 44 см.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона, которые закрепляют положение каждой ноги независимо друг от друга.

Съемная центральная колонна может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положениях.

Профильная труба колонны диаметром 24 мм имеет специальное сечение для предотвращения проворачивания колонны в основании штатива.

Ход центральной колонны 26 см.

Центральная колонна оснащается шаровой головкой с тремя пузырьковыми уровнями, быстросъемной штативной площадкой и предохранителем, предотвращающим ее случайное выпадение вместе с камерой во время установки.

Для увеличения устойчивости штатива, на противоположном конце центральной колонны предусмотрен крюк для подвешивания груза.

В основании головки нанесена шкала для отслеживания углов поворота при панорамировании. Независимый фиксатор горизонтального панорамирования предотвращает случайное проворачивание.

На площадке размещен винт для крепления оборудования с резьбой 1/4.

Площадка оснащена резиновыми накладками, защищающими камеру от царапин.

Для балансировки камеры штативную площадку можно смещать в пределах 20 мм.

Штатив легко превращается в монопод, образуемый из съемной ноги с присоединенным винтом от центральной колонны. Длина монопода от 40 до 120 см.

Для переноски и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии и с регулируемым по длине наплечным ремнём. Вес комплекта в чехле 1.8 кг.

Максимальная высота штатива - 150 см

Минимальная высота штатива - 35 см

Максимальная нагрузка -8 кг

Количество секций треноги - 4 (цанговые зажимы)

Количество секций колонны - 1

Длина в сложенном виде - 44 см

Ход центральной колонны - 26 см

Диаметр секций центральной колонны - 24 мм

Диаметр профиля ног - 25/22/19/16 мм

Материал профиля - Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав - 40-122 см

Резьбовое крепление для шаровой головки - 3/8 на штативе

Тип головки штатива - съемная шаровая мини-головка со штативной площадкой

Диаметр шара - 30 мм

Размер штативной площадки - 42х50 мм

Резьбовое крепление для камеры - 1/4'' на штативной площадке

Пузырьковый уровень - Есть - 3 шт

Тип усиления штатива - крюк для груз

Диапазон рабочих температур - -10...+40 C

Вес штатива - 1.6 кг

Размер чехла - 56.5х18 см

Вес комплекта в чехле - 1.8 кг

Размер упаковки - 46.5х11.5х10 см

Вес с упаковкой - 2 кг



