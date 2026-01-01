E-IMAGE EI-7083-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 170 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 12 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 170,5 см, минимальная рабочая высота - 55,5 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: